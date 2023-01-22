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Сегодня, 19:18

«Нефтехимик» переиграл «Авангард» и вернулся в зону плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нефтехимик» переиграл «Авангард» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы в составе победителей забивали нападающие Андрей Белозеров и Ансель Галимов.

У «Авангарда» единственный гол на счету форварда Сергея Толчинского.

«Нефтехимик» набрал 53 очка и вернулся в зону плей-офф на Востоке, поднявшись на 8-е место. «авангард» остался на четвертой строчке (66 очков).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Белозеров — 9 (Чивилев, Леонтьев), 5:27 — 1:0. Галимов — 11 (Кизимов), 11:29 — 2:0. Толчинский — 14 (бол., Чистяков, Грицюк), 18:47 — 2:1.

Вратари: Тихомиров — Демченко (58:31).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (11+10+10) — 26 (9+4+13).

Судьи: Белов, Гофман.

22 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3978 зрителей.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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