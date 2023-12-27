«Нефтехимик» арендовал у московского «Динамо» нападающего Буруянова

Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов сменил клуб.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, 21-летнего хоккеиста арендовал «Нефтехимик».

Буруянов в текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сыграл за бело-голубых 1 матч и не отметился результативными действиями.

Клуб из Нижнекамска занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 44 матчах. «Динамо» находится на второй строчке «Запада» (62 балла).