Нападающий «Амура» Евгений Грачев прокомментировал победу хабаровчан над «Нефтехимиком» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ-2023/24.

«В целом не лучшая наша игра, но главное есть результат. Игру поправим, у нас есть время, через несколько дней поговорим об этом. Двигаемся дальше, — приводит слова форварда сайт хабаровского клуба. — В целом вроде не плохой год, всю оценку не буду проводить, но успехи были. Всех болельщиков с наступающим годом дракона, добра, здоровья крепкого, удачи и пусть этот год будет просто огонь».

33-летний капитан «Амура» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нефтехимиком».

Хабаровский клуб набрал 46 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нижнекамска с 39 очками занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».