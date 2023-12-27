«Трактор» обменял Боуи в «Куньлунь» на нападающего Родуолда

Как стало известно «СЭ», «Трактор» обменял защитника Мэдисона Боуи в «Куньлунь» на нападающего Джека Родуолда.

28-летний Боуи в текущем сезоне сыграл за челябинский клуб 22 матчах и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-1».

29-летний Родуолд провел за «Куньлунь» 44 игры и набрал 16 (6+10) очков.