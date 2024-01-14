«Нефтехимик» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Нефтехимик» встретится с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 14 января, в воскресенье. Матч пройдет в спортивно-культурном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Нефтехимик» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».
Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан».
В Восточной конференции клуб из Нижнекамска набрал 51 очко и занимает 10-е место, команда из Казани с 58 баллами располагается на 7-й строчке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|33
|18
|72
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|49
|30
|19
|63
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|49
|28
|21
|58
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|14.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|5 : 2
|14.01
|14:00
|
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
|- : -
|14.01
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|14.01
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|14.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|14.01
|17:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -