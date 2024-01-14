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Сегодня, 14:15

«Локомотив» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Локомотив» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионата КХЛ 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Рябыкин, главный тренер ХК «Витязь».
Фото ХК «Витязь»

«Локомотив» сыграет с «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 14 января, в воскресенье. Игра пройдет в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый ярославский». Начало эфира — 16.55 по местному времени.

В Западной конференции ярославский клуб набрал 70 очков и занимает 2-е место, команда из Балашихи с 36 баллами располагается на 10-й строчке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 49 30 19 63
4 Автомобилист 52 28 24 62
5 Трактор 51 28 23 61
6 Лада 52 25 27 61
7 Ак Барс 49 28 21 58
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 51 21 30 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Адмирал 50 15 35 41
12 Барыс 49 16 33 40
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 49 33 16 70
3 СКА 50 33 17 68
4 Спартак 51 30 21 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 49 24 25 55
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 51 16 35 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
Результаты / календарь
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19.01
14.01 10:00
Адмирал – Сибирь
 5 : 2
14.01 14:00
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
 - : -
14.01 14:00
Спартак – Металлург Мг
 - : -
14.01 17:00
Северсталь – СКА
 - : -
14.01 17:00
Локомотив – Витязь
 - : -
14.01 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
14.01 17:10
Динамо Мн – Трактор
 - : -
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