«Куньлунь» проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев 10-е поражение в 11 последних матчах
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Победу уфимцам принесли голы Никиты Зоркина, Сергея Шмелева, Николая Кулемина, Павла Коледова и Владислава Ефремова.
За «Куньлунь» отличились Джемед Смит, Тайлер Граовац и Брэндон Макмиллан.
«Салават Юлаев» (65 очков) после 50 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» (38) идет девятым на «Западе» после 52 игр. Пекинский клуб потерпел десятое поражение в 11 последних матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (2:3, 0:1, 1:1)
Голы: Зоркин — 4 (мен., Башкиров), 5:25 — 0:1. Шмелев — 5 (бол., Хафизуллин, Дроздов), 10:04 — 0:2. Кулемин — 8 (Зоркин), 11:25 — 0:3. Дж. Смит — 7 (бол., Йип, Граовац), 15:34 — 1:3. Граовац — 5 (бол., Меркли, Дж. Смит), 18:55 — 2:3. Коледов — 6 (Дроздов, Кулемин), 20:41 — 2:4. Макмиллан — 7 (Пулккинен, С. Фу), 54:17 — 3:4. Ефремов — 7 (Пустозеров, Василевский), 59:32 — 3:5.
Вратари: Дж. Смит (Джурасик, 11:25) — Ежов.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 26 (12+7+7) — 40 (11+14+15).
Судьи: Бондарь, Букин.
14 января. Мытищи. Арена Мытищи. 1392 зрителя
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|28
|23
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|6
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|7
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|58
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|21
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|51
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|В
|П
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|52
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|24
|25
|55
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|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|14.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|5 : 2
|14.01
|14:00
|
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
|3 : 5
|14.01
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|14.01
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|14.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|14.01
|17:10
|
Динамо Мн – Трактор
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