Не менее 10 игроков СКА подпишут новые контракты с клубом на пониженных условиях

Как стало известно «СЭ», не менее 10 игроков СКА должны в ближайшее время подписать новые контракты.

Зарплата в этом сезоне будет понижена за счет увеличения зарплаты в последующих сезонах или бонусов.

Также армейцы расстанутся с парой игроков. Таким образом, СКА уложится в потолок зарплат. Ранее армейцы превышали планку в 900 миллионов рублей примерно на 170 миллионов.