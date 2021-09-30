Назаров станет новым тренером «Сочи»

По информации «СЭ», новым главным тренером «Сочи» станет Андрей Назаров.

47-летний специалист не работал три года, его последним клубом был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Также Назаров был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса» и СКА.

Сочинцы занимают последнее место в Западной конференции, набрав 8 очков в 13 матчах.