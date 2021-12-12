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Назаров: «Хоккейный бог помог «Сочи», потому что нам очки нужны больше, чем «Северстали»

20:45
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу команды над «Северсталью» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня был особенно эмоциональный матч, потому что играли дома. Наверное, хоккейный бог нам помог сегодня, потому что нам очки нужны больше, чем «Северстали». Они в топе, а мы боремся за плей-офф. Возьмем наше везение, потренируемся и будем готовы к следующим матчам. В раздевалке посмеялись над шайбой в свои ворота на отложенном штрафе. Хотя сразу после этой шайбы эмоции, конечно, были удручающими. Но мы сказали ребятам, чтобы не отчаивались, игра идет три периода.

После хет-трика Мищенко уже звонили из топ-клубов, предлагают миллионы долларов. Но я сказал: «Все через меня, я его продюсер». Завгородний очень хорошо сыграл, я его поблагодарил. Победный гол Глотова? Будем надеяться, что когда-то он попадёт в сборную, потому что играет он очень неплохо", — приводит слова Назарова сайт КХЛ.

«Сочи» набрал 36 очков в 39 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/12/494467.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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