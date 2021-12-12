Квартальнов рассказал о состоянии Воронкова, которого унесли на носилках после удара Хохрякова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым (2:4).

«Интересная игра, к сожалению, пропустили три гола в меньшинстве. Немножко неправильно сыграли. Не скажу, что порвали нас, но хотели действовать по-другому. Соперник оказался на пятаке чуть-чуть поизворотливее, немного неправильно на входе в зону сыграли. Нам не хватило, соперник добил. У них это более удачно получилось.

Вернулись затем в игру, в конце немного не повезло. Поблагодарил все равно ребят, все отдавались как могли. Не получилось сегодня, меньшинство не сработало. Что делать — готовимся дальше. Воронков в госпитале, когда его увели, он был в сознании, насколько я знаю. Подробную информацию еще не получали. На позицию лимитчика есть разные ребята у нас, но пока что ставили Квартальнова. Он уже был в команде, знал вещи в коллективе, к тому же много травмированных. Вырывать на одну игру парня это риск. Последняя игра осталась, дальше будут уже другие выходить. «Барс» тоже готовился, завтра у них своя игра. Но ротация будет — это факт.

Что касается большинства, то мы с Майком Пелино на телефоне, но обсуждать с ним нюансы большинства не совсем правильно, уже как приедет в Казань будем с ним конкретно обсуждать, кто может сыграть у нас в неравных составах играть, сейчас рисовать какие-то схемы будет неправильно. Когда приедет, сказать не могу, не думаю, что к началу следующих игр. Новички еще будут. Хотел бы еще двух легионеров, чтобы с ротацией и нападающего, и защитника многие команды пойдут на шесть легионеров к плей-офф», — сказал Квартальнов.

Отметим, что это первое поражение «Ак Барса» в играх с «Салаватом Юлаевым» после шести побед подряд.