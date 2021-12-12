Болельщик ЦСКА рассказал о задержаниях фанатов на матче КХЛ против «Локомотива»

Болельщик ЦСКА Дмитрий в разговоре с «СЭ» рассказал о задержании армейских фанатов в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).

«По ходу матча на сектор вдруг зашел ОМОН. Просто так, беспричинно задержали пять человек. Их повезли на освидетельствование в ближайший полицейский участок. На стадионе «Локомотива» в Ярославле официально продается водка и пиво, у них в крови, скорее всего, найдут алкоголь. Еще они были без масок, но это же не повод их упихивать в бобик», — сказал болельщик ЦСКА в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

12 декабря в Ярославле на «Арене-2000» несколько болельщиков ЦСКА задержали по ходу матча КХЛ против «Локомотива». Их вывели прямо с сектора.

Ранее Telegram-канал «OFNews / Новости Околофутбола» сообщал, что задержано 4 человека, но, возможно будут еще аресты тех, кто заступался за болельщиков.