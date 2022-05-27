На 85-м году жизни скончался советский хоккеист Юрий Морозов

Сегодня 26 мая скончался советский хоккеист Юрий Морозов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Ему было 84 года.

Почти всю карьеру Морозов выступал в составе «Химика» из Воскресенска. За подмосковный клуб заслуженный мастер спорта СССР играл с 1957 по 1971 год и с 1972 по 1973 годы. В составе «Химика» Морозов дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР в 1965 и 1970 годах.

Также он является чемпионом Зимней Универсиады 1966 года.

После окончания профессиональной карьеры стал тренером и возглавлял все тот же «Химик», а также горьковское «Торпедо» и молодежную сборную страны. С национальной командой трижды выигрывал чемпионат мира, в 1974, 1975 и 1980 годах.