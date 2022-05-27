Сушинский высказался об уходе Грубеца из «Авангарда»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал уход Шимона Грубеца из клуба.

«Если честно, я не вижу в России кандидатуру вратаря для «Авангарда» лучше, чем Грубец. С нашими-то вратарями сейчас тяжко, если брать глобально, что почти все толковые уехали за океан. Стоило ли «Авангарду» попытаться сохранить Шимона любой ценой? Будет не очень корректно с моей стороны давать советы в данной ситуации, поэтому свое мнение сохраню при себе», — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru.

25 мая «Авангард» и Грубец заключили соглашение о расторжении контракта по инициативе хоккеиста.

В завершившемся сезоне чешский вратарь принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата при коэффициенте надежности 2.19 и проценте отраженных бросков 92,2. Также Грубец сыграл в 13 матчах в плей-офф, в среднем за встречу отражая 91,5 процентов бросков при показателе надежности 2,57.