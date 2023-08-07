Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Косов: «Даже не думал о завершении карьеры»

Нападающий Ярослав Косов в интервью «СЭ» объяснил, почему не собирается завершать игровую карьеру после пропуска сезона.

— Вы выиграли три Кубка Гагарина. Какой мотив продолжать карьеру?

— Я даже не думал о завершении карьеры. Хочется идти дальше, завоевывать кубки, развивать себя и догнать Даниса Зарипова. Думаю, он специально закончил карьеру и дал мне шанс догнать себя по кубкам.

— Сейчас клубы проявляют интерес к вам?

— Агенты работают. Надеюсь, скоро найду команду. Желание колоссальное. Жду предложений. Главное — подписать контракт, а дальше все будет в моих руках. Буду доказывать, что готов играть.

— Приоритет отдаете России?

— Пока да. Только КХЛ.

— Вариант подняться в КХЛ через ВХЛ вас не привлекает?

— Хотелось бы, конечно, сразу попасть в КХЛ. Рассчитываю на это. Дальше буду доказывать, что достоин играть. Готов хоть сейчас ехать в аэропорт без вещей.

— Понимаете, почему на вас снизился спрос в КХЛ? Вы начали менять клубы, теперь остались без работы.

— Тяжелый вопрос. В какой-то момент я начал понимать это.

— Это больше неспортивные причины?

— Может быть. Мое поведение сыграло злую шутку. За последнее время многое переосмыслил. Понял, что дисциплина — самая важная часть в спорте.

— Есть огорчение, что понимание пришло поздно?

— Конечно. Пришло бы оно раньше — мне было бы проще и лучше.

Полностью интервью с Ярославом Косовым можете прочитать на сайте «СЭ».