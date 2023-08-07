Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Косов: «Даже не думал о завершении карьеры»
Нападающий Ярослав Косов в интервью «СЭ» объяснил, почему не собирается завершать игровую карьеру после пропуска сезона.
— Вы выиграли три Кубка Гагарина. Какой мотив продолжать карьеру?
— Я даже не думал о завершении карьеры. Хочется идти дальше, завоевывать кубки, развивать себя и догнать Даниса Зарипова. Думаю, он специально закончил карьеру и дал мне шанс догнать себя по кубкам.
— Сейчас клубы проявляют интерес к вам?
— Агенты работают. Надеюсь, скоро найду команду. Желание колоссальное. Жду предложений. Главное — подписать контракт, а дальше все будет в моих руках. Буду доказывать, что готов играть.
— Приоритет отдаете России?
— Пока да. Только КХЛ.
— Вариант подняться в КХЛ через ВХЛ вас не привлекает?
— Хотелось бы, конечно, сразу попасть в КХЛ. Рассчитываю на это. Дальше буду доказывать, что достоин играть. Готов хоть сейчас ехать в аэропорт без вещей.
— Понимаете, почему на вас снизился спрос в КХЛ? Вы начали менять клубы, теперь остались без работы.
— Тяжелый вопрос. В какой-то момент я начал понимать это.
— Это больше неспортивные причины?
— Может быть. Мое поведение сыграло злую шутку. За последнее время многое переосмыслил. Понял, что дисциплина — самая важная часть в спорте.
— Есть огорчение, что понимание пришло поздно?
— Конечно. Пришло бы оно раньше — мне было бы проще и лучше.
Полностью интервью с Ярославом Косовым можете прочитать на сайте «СЭ».
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