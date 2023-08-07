Шулак объяснил, почему чешские хоккеисты продолжают выступать в России в условиях санкций

Защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал о причинах, по которым иностранцы продолжают играть в КХЛ.

«Приезды связаны с высоким уровнем хоккея и большими зарплатами. Да, мне тут понравилось играть, и я буду выступать там, где мне приятно и хорошо», — цитирует Шулака ТАСС.

В начале мая Шулак подписал контракт с «Авангардом». Ранее защитник играл за «Адмирал». В прошедшем сезоне чешский хоккеист в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 40 (13+27) очков. В плей-офф на его счету 2 (2+0) очка в 12 играх.