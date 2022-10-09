Нападающий «Торпедо» Ю Сато стал первым японцем, которому удалось отметиться заброшенной шайбой в КХЛ

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Нападающий «Торпедо» Ю Сато стал первым японцем, которому удалось отметиться заброшенной шайбой в КХЛ.

Он отличился в матче регулярного чемпионата против минского «Динамо».

Япония стала 26-й страной, представители которой забивали в матчах Континентальной хоккейной лиги.