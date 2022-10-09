Форвард «Сочи» Алтыбармакян получил денежный штраф от КХЛ

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян получил денежный штраф от КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В концовке матча «Сибирь» — «Сочи» (3:0) форвард южан в ярости сломал клюшку, выразив таким образом недовольство за удаление до конца игры за подсечку.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ХК «Сочи» Андрея Алтыбармакяна по п.1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Подножка), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.