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Сегодня, 16:16

Нападающий «Торпедо» Коваленко рассказал об уникальности работы с Ларионовым

Алина Савинова
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Форвард «Торпедо» Николай Коваленко рассказал об особенностях работы главного тренера команды Игоря Ларионова.

«Игорь Николаевич сделал большой переворот в российском хоккее. То, что делал Ларионов в «Торпедо», об этом говорили многие, но сделал именно Игорь Николаевич. Понятно, что все тренеры работают на результат и каждый переживает за свою работу. Иногда это может быть и на повышенных тонах. Но лично нам в команде больше объясняли, а не ругали за моменты, в которых мы ошибались на льду. Игорь Николаевич за весь сезон ни разу не повысил на нас голос. Для меня было в новинку, что главный тренер с такой психологией нашел подход к команде. Он всегда объяснял теоретически, индивидуально и такими моментами надо наслаждаться, пока они есть», — цитирует Коваленко Metaratings.ru.

Ларионов возглавил «Торпедо» в мае прошлого года. Нижегородская команда под его руководством дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила в серии петербургскому СКА со счетом 0-4.

Источник: https://metaratings.ru/news/luchshii-bombardir-khk-torpedo-kovalenko-rasskazal-ob-unikalnosti-raboty-s-larionovym-263774/
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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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