«Ак Барс» обменял защитника Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов продолжит карьеру в «Северстали», сообщается на сайте КХЛ.

33-летний россиянин перешел клуб из Череповца в обмен на денежную компенсацию.

В сезоне-2022/23 Токранов набрал 11 (4+7) очков в 35 матчах регулярки и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах плей-офф.