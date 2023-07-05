«Ак Барс» обменял защитника Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию
Защитник «Ак Барса» Василий Токранов продолжит карьеру в «Северстали», сообщается на сайте КХЛ.
33-летний россиянин перешел клуб из Череповца в обмен на денежную компенсацию.
В сезоне-2022/23 Токранов набрал 11 (4+7) очков в 35 матчах регулярки и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости