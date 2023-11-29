Артамонов — о травме в матче со «Спартаком»: «Рукой улетел в стекло. Сначала думал, что сломал ключицу»

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов ответил на вопрос о своем состоянии здоровья после полученной травмы в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4).

«Сейчас уже все хорошо. Травма неприятная, но сначала думал, что будет хуже. Не успел сгруппироваться и получил удар. Рукой улетел в стекло. Сначала думал, что сломал ключицу. Не мог руку поднять, но потом боль начала уходить. Я хотел вернуться в игру, но мне сказали, что не надо. Восстановление должно было занять 4 недели. Получается, прошло даже меньше», — приводит Sport24 слова Артамонова.

18-летний Артамонов в текущем сезоне сыграл 26 матчей и набрал 14 (4+10) очков.

«Торпедо» с 43 очками после 36 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.