Сафронов считает, что Конюшкова должны были удалить с большим штрафом за фол на Рендуличе

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал эпизод с травмой форварда петербургской команды Борны Рендулича в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо» (2:5).

В середине второго периода защитник нижегородской команды Богдан Конюшков применил подсечку против Рендулича, после которой хорват упал на лед, неудачно ударившись о борт, и не смог продолжить игру.

«Это удаление. Видно, что Рендулич улетел в борт. Если судьи в замедленном повторе это видят, а там же видно, что была сделана подсечка. Это очень опасный момент. Еще и подсечка под опорную ногу. Крайне нежелательно, когда игроки получают травмы — тем более, в случае игрового эпизода с нарушением правил. Если бы нарушения правил не было, и Рендулич получил бы травму, — ну, что делать. И ладно бы там не было травмы. А здесь — травма в случае «грязной» игры. В игре все эти моменты случаются очень быстро и интуитивно. Это произошло автоматически. Думаю, никакого умысла со стороны Конюшкова там не было, но он это сделал так, что это заслуживает удаления. Возможно, даже большого штрафа «5+20», — цитирует Сафронова «Спорт День за Днем».

На данный момент счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу нижегородцев. Второй матч между командами пройдет 3 марта.