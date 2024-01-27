Шэйн Принс — об атмосфере дерби: «Нет ничего лучше, чем победа при такой поддержке»

Нападающий «Спартака» Шэйн Принс в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями о матче ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ с «Динамо» (4:3) и о прервавшейся неудачной буллитной серии.

— Отличная игра, как и все игры против «Динамо» в этом сезоне. У обеих команд были моменты. Атмосфера потрясающая, опять же, как и всегда в этих играх. Много сегодня было молодых ребят в составе, которые здорово себя проявили сегодня.

Каждая игра складывается по разному сценарию. Все-таки сегодня мы на домашней площадке, поддержка очень сильная.

— В этом сезоне не складывалось с буллитными сериями, до сегодняшней игры было 29 попыток, из которых реализована была всего одна.

— Да, как вы сказали, у нас были трудности по сезону с буллитами. Здесь, скорее, речь о концентрации, нужно быть сосредоточеным и сделать все, чтобы забить. Сегодня наконец-то получилось переломить эту тенденцию.

— Сегодня побит очередной рекорд посещаемости матчей в Москве.

— Потрясающая игра, нет ничего лучше, чем победа при такой поддержке. Нужно сохранить это победное настроение, тем более еще и в дерби, особенно это важно для болельщиков.

«Спартак» одержал 4-ю победу над «Динамо» в этом сезоне. У бело-голубых — 2 победы.

Красно-белые набрали 74 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» — 77 очков и 2-я строчка таблицы «Запада».