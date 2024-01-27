«Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в дерби

«Спартак» дома по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев шайбы забросили Александр Бурмистров, Егор Варюшкин и Николай Голдобин, который забил 32-й гол в этом сезоне.

У гостей отметились Джордан Уил, Игорь Чернышов и Бреннан Менелл, сравнявший счет за полторы минуты до конца основного времени. Голевую передачу оформил Никита Гусев, набравший 73-е (19+54) очко в этом сезоне. Форвард бело-голубых лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Победный буллит в матче реализовал Егор Чезганов.

«Спартак» одержал 4-ю победу над «Динамо» в этом сезоне. У бело-голубых — 2 победы.

Красно-белые набрали 74 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» — 77 очков и 2-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:3 Б (0:0, 0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Уил — 23 (бол., Менелл, Гусев), 30:02 — 0:1. Бурмистров — 2 (Рукавишников, Орлов), 33:56 — 1:1. Чернышов — 3 (О`Делл), 37:39 — 1:2. Варюшкин — 1 (Сусуев, Мансуров), 42:42 — 2:2. Голдобин — 32 (буллит), 51:19 — 3:2. Менелл — 7 (Уил, Миронов), 58:29 — 3:3.

Победный буллит: Чезганов.

Вратари: Николаев — Коновалов (58:04 — 58:29).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 31 (6+9+10+6) — 62 (19+16+23+4).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

27 января. Москва. Мегаспорт. 10655 зрителей.