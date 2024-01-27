Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:52

«Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в дерби

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Московское дерби — «Спартак» — «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» дома по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев шайбы забросили Александр Бурмистров, Егор Варюшкин и Николай Голдобин, который забил 32-й гол в этом сезоне.

У гостей отметились Джордан Уил, Игорь Чернышов и Бреннан Менелл, сравнявший счет за полторы минуты до конца основного времени. Голевую передачу оформил Никита Гусев, набравший 73-е (19+54) очко в этом сезоне. Форвард бело-голубых лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Победный буллит в матче реализовал Егор Чезганов.

«Спартак» одержал 4-ю победу над «Динамо» в этом сезоне. У бело-голубых — 2 победы.

Красно-белые набрали 74 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» — 77 очков и 2-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:3 Б (0:0, 0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Уил — 23 (бол., Менелл, Гусев), 30:02 — 0:1. Бурмистров — 2 (Рукавишников, Орлов), 33:56 — 1:1. Чернышов — 3 (О`Делл), 37:39 — 1:2. Варюшкин — 1 (Сусуев, Мансуров), 42:42 — 2:2. Голдобин — 32 (буллит), 51:19 — 3:2. Менелл — 7 (Уил, Миронов), 58:29 — 3:3.

Победный буллит: Чезганов.

Вратари: Николаев — Коновалов (58:04 — 58:29).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 31 (6+9+10+6) — 62 (19+16+23+4).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

27 января. Москва. Мегаспорт. 10655 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
12
32
Читайте также
Кузьмина заняла 59-е место в первой гонке после пятилетнего перерыва
Даниил Медведев оценил свои шансы в финале Australian Open
Умерла актриса Вера Молчанова
Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма
На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Популярное видео
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь СКА Серебряков: «Всегда приятно обыгрывать такого соперника, как ЦСКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 57 37 20 80
2 Авангард 55 38 17 79
3 Сал. Юлаев 55 35 20 74
4 Автомобилист 58 32 26 70
5 Трактор 56 31 25 68
6 Лада 57 28 29 68
7 Ак Барс 55 32 23 66
8 Нефтехимик 57 23 34 57
9 Сибирь 56 22 34 53
10 Амур 55 21 34 53
11 Барыс 55 19 36 44
12 Адмирал 55 16 39 43
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Динамо М 56 36 20 77
3 Локомотив 55 36 19 76
4 Спартак 57 33 24 74
5 Торпедо 55 32 23 68
6 Северсталь 55 28 27 63
7 ЦСКА 55 28 27 61
8 Динамо Мн 55 25 30 55
9 Сочи 56 18 38 42
10 Витязь 55 17 38 41
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
Результаты / календарь
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
27.01 17:00
Спартак – Динамо М
 4 : 3 Б
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости