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Сегодня, 21:06

Защитник «Спартака» Чайковски: «Наконец-то прервали эту неприятную серию поражений и начали уже победную»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник московского «Спартака» Михал Чайковски в комментарии «СЭ» рассказал о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Динамо» (4:3 Б) и о прерванной серии поражений.

— Всем болельщикам спасибо, была очень классная атмосфера. С «Динамо» всегда получаются тяжелые игры, это дерби. Очень интересные и хорошие игры. Самое главное, что победа сегодня наша.

— Много ключевых игроков все еще отсутствуют, но команда выдает уже второй отличный матч. Можно ли сказать, что прошлая победа придала уверенности?

— Да, можно. Сейчас много травм, молодые ребята, которые сейчас играют, очень здорово себя проявляют. Всегда бывает такое в сезоне, что у команды спад. Самое главное, что мы наконец-то прервали эту неприятную серию поражений и начали уже победную.

Красно-белые набрали 74 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» — 77 очков и 2-я строчка таблицы «Запада».

Михал Чайковски
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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