Защитник «Спартака» Чайковски: «Наконец-то прервали эту неприятную серию поражений и начали уже победную»
Защитник московского «Спартака» Михал Чайковски в комментарии «СЭ» рассказал о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Динамо» (4:3 Б) и о прерванной серии поражений.
— Всем болельщикам спасибо, была очень классная атмосфера. С «Динамо» всегда получаются тяжелые игры, это дерби. Очень интересные и хорошие игры. Самое главное, что победа сегодня наша.
— Много ключевых игроков все еще отсутствуют, но команда выдает уже второй отличный матч. Можно ли сказать, что прошлая победа придала уверенности?
— Да, можно. Сейчас много травм, молодые ребята, которые сейчас играют, очень здорово себя проявляют. Всегда бывает такое в сезоне, что у команды спад. Самое главное, что мы наконец-то прервали эту неприятную серию поражений и начали уже победную.
Красно-белые набрали 74 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» — 77 очков и 2-я строчка таблицы «Запада».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|27.01
|17:00
|
Спартак – Динамо М
|4 : 3 Б