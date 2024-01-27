Защитник «Спартака» Чайковски: «Наконец-то прервали эту неприятную серию поражений и начали уже победную»

Защитник московского «Спартака» Михал Чайковски в комментарии «СЭ» рассказал о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Динамо» (4:3 Б) и о прерванной серии поражений.

— Всем болельщикам спасибо, была очень классная атмосфера. С «Динамо» всегда получаются тяжелые игры, это дерби. Очень интересные и хорошие игры. Самое главное, что победа сегодня наша.

— Много ключевых игроков все еще отсутствуют, но команда выдает уже второй отличный матч. Можно ли сказать, что прошлая победа придала уверенности?

— Да, можно. Сейчас много травм, молодые ребята, которые сейчас играют, очень здорово себя проявляют. Всегда бывает такое в сезоне, что у команды спад. Самое главное, что мы наконец-то прервали эту неприятную серию поражений и начали уже победную.

Красно-белые набрали 74 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» — 77 очков и 2-я строчка таблицы «Запада».