Форвард «Спартака» Морозов: «Считаю, что мы очень хорошо провели регулярный чемпионат»

Нападающий «Спартака» Иван Морозов подвел итоги ФОНБЕТ чемпионата КХЛ для своего клуба.

«Я считаю, что мы очень хорошо провели регулярный чемпионат. Четвертое место — это очень хороший результат, учитывая, что мы давно так высоко не завершали регулярку. В плей-офф нас ждет непростой соперник. Уверен, игры будут упорными», — приводит слова Морозова ТАСС.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ красно-белые заняли 4-е место в Западной конференции, набрав 88 очков в 68 играх. В первом раунде плей-офф «Спартак» сыграет с «Северсталью». Серия начнется 29 февраля в Москве.

В этом сезоне Морозов сыграл 37 матчей, в которых набрал 38 (11+27) очков.