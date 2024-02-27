Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата КХЛ

Защитник СКА Александр Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником завершившегося регулярного чемпионата КХЛ.

22-летний хоккеист набрал 56 (17+39) очков в 67 матчах. Он стал вторым игроком в истории, выигравшим награду во втором сезоне подряд после Кирилла Кольцова («Салават Юлаев»).

Кроме того, он стал третьим защитником, ставшим лучшим бомбардиром регулярки более одного раза после того же Кольцова и Кевина Даллмэна.

Также Никишин впервые в карьере стал лучшим игроком лиги по показателю полезности — +32.