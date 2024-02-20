Нападающий «Спартака» Цыплаков о возвращении Локтионова: «Он очень соскучился по игре, это было видно»

Форвард «Спартака» Максим Цыплаков в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:3) и прокомментировал возвращение Андрея Локтионова в состав.

— Первый период мы немного проспали. Потом собрались, тренеры сказали нам напутственные слова, и мы взялись за наш хороший хоккей.

— Сегодня в состав в вашу тройку вернулся Андрей Локтионов.

— Он очень соскучился по игре, это было видно. Главное, что мы помогли ему хорошо сыграть. У него еще есть пара матчей, чтобы набрать форму.

— В первом периоде «Спартак» пропустил 3 быстрые шайбы, две из которых — в меньшинстве. С чем связываете такое начало?

— На самом деле, первые минут 8 мы очень хорошо играли, много давили, но не могли забить. Попались на контратаках, плюс дали сопернику большинство. Сегодня было много удалений по сравнению с прошлыми играми. Надо готовиться уже к плей-офф и убирать такие удаления, потому что это очень важный формат, который будет решать.

— В последних матчах у «Спартака» были проблемы с большинством и реализацией, а сегодня все отлично сработало.

— Все хорошо сложилось в большинстве, правильно отодвигали игроков и нашли возможность забить. Все равно надо сделать на этом акцент и тренировать еще, численное преимущество нам будет очень нужно.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 86 очками в 66 матчах. Красно-белым осталось провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Северстали» (24 февраля) и минского «Динамо» (26 февраля).