Нападающий «Спартака» Цыплаков о возвращении Локтионова: «Он очень соскучился по игре, это было видно»
Форвард «Спартака» Максим Цыплаков в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:3) и прокомментировал возвращение Андрея Локтионова в состав.
— Первый период мы немного проспали. Потом собрались, тренеры сказали нам напутственные слова, и мы взялись за наш хороший хоккей.
— Сегодня в состав в вашу тройку вернулся Андрей Локтионов.
— Он очень соскучился по игре, это было видно. Главное, что мы помогли ему хорошо сыграть. У него еще есть пара матчей, чтобы набрать форму.
— В первом периоде «Спартак» пропустил 3 быстрые шайбы, две из которых — в меньшинстве. С чем связываете такое начало?
— На самом деле, первые минут 8 мы очень хорошо играли, много давили, но не могли забить. Попались на контратаках, плюс дали сопернику большинство. Сегодня было много удалений по сравнению с прошлыми играми. Надо готовиться уже к плей-офф и убирать такие удаления, потому что это очень важный формат, который будет решать.
— В последних матчах у «Спартака» были проблемы с большинством и реализацией, а сегодня все отлично сработало.
— Все хорошо сложилось в большинстве, правильно отодвигали игроков и нашли возможность забить. Все равно надо сделать на этом акцент и тренировать еще, численное преимущество нам будет очень нужно.
«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 86 очками в 66 матчах. Красно-белым осталось провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Северстали» (24 февраля) и минского «Динамо» (26 февраля).
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|20.02
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Динамо Мн – Нефтехимик
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СКА – Северсталь
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