Форвард «Торпедо» Кручинин о поражении в тысячном матче команды в КХЛ: «Очень гадкое чувство»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Алексей Кручинин в интервью «СЭ» поделился эмоциями от матча против «Спартака» (3:7), ставшего для нижегородского клуба тысячным в КХЛ.

— «Торпедо» хорошо начало первый период, обеспечило себе достаточно комфортное преимущество в счете. Как объяснить то, что произошло дальше?

— Тяжело сказать, это не первая игра, которую мы хорошо начинаем, ведем в счете и проигрываем. Не знаю, что это — психология или халатность, расслабленность, или мы думаем, что игра окончена. Вернемся, посмотрим видео, разберем, нам подскажут, что делать.

— Не первый раз в сезоне «Торпедо» сталкивается с подобной проблемой.

— Нам сказали, что это наша халатность. Надо как-то думать об обороне в первую очередь, когда ведем в счете, а не о том, чтобы забить голы.

— О чем был разговор во втором перерыве в раздевалке?

— Говорили, что нельзя сдаваться, если мы смогли забить три шайбы в первом, то попробуем забить три в третьем периоде.

— В команде очень много молодых игроков, в том числе среди защитников. Можем ли мы говорить, что в том числе причина в нехватке опыта?

— Наверное, где-то его не хватает. Так этот опыт и набирается. Не должно быть такого, что одну и ту же ошибку игроки делают по 2 раза, по 3. Мы же разбираем все ошибки, они не должны повторяться. Это вопрос каждому игроку нашей команды, концентрация каждого отдельно взятого игрока.

— 1000-й матч «Торпедо» в КХЛ. Приятно было надеть ретро-форму с первого сезона?

— Приятно было бы выиграть сегодня, приехало много болельщиков. Осталось очень гадкое чувство после такого тысячного матча.

«Торпедо» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 66 матчах. Нижегородцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против ЦСКА (24 февраля) и «Лады» (26 февраля).