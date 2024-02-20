Форвард «Торпедо» Кручинин о поражении в тысячном матче команды в КХЛ: «Очень гадкое чувство»
Нападающий нижегородского «Торпедо» Алексей Кручинин в интервью «СЭ» поделился эмоциями от матча против «Спартака» (3:7), ставшего для нижегородского клуба тысячным в КХЛ.
— «Торпедо» хорошо начало первый период, обеспечило себе достаточно комфортное преимущество в счете. Как объяснить то, что произошло дальше?
— Тяжело сказать, это не первая игра, которую мы хорошо начинаем, ведем в счете и проигрываем. Не знаю, что это — психология или халатность, расслабленность, или мы думаем, что игра окончена. Вернемся, посмотрим видео, разберем, нам подскажут, что делать.
— Не первый раз в сезоне «Торпедо» сталкивается с подобной проблемой.
— Нам сказали, что это наша халатность. Надо как-то думать об обороне в первую очередь, когда ведем в счете, а не о том, чтобы забить голы.
— О чем был разговор во втором перерыве в раздевалке?
— Говорили, что нельзя сдаваться, если мы смогли забить три шайбы в первом, то попробуем забить три в третьем периоде.
— В команде очень много молодых игроков, в том числе среди защитников. Можем ли мы говорить, что в том числе причина в нехватке опыта?
— Наверное, где-то его не хватает. Так этот опыт и набирается. Не должно быть такого, что одну и ту же ошибку игроки делают по 2 раза, по 3. Мы же разбираем все ошибки, они не должны повторяться. Это вопрос каждому игроку нашей команды, концентрация каждого отдельно взятого игрока.
— 1000-й матч «Торпедо» в КХЛ. Приятно было надеть ретро-форму с первого сезона?
— Приятно было бы выиграть сегодня, приехало много болельщиков. Осталось очень гадкое чувство после такого тысячного матча.
«Торпедо» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 66 матчах. Нижегородцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против ЦСКА (24 февраля) и «Лады» (26 февраля).
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|65
|36
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|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
|20.02
|15:30
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Сибирь – Лада
|3 : 0
|20.02
|16:30
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Авангард – Автомобилист
|4 : 2
|20.02
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Динамо Мн – Нефтехимик
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|20.02
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СКА – Северсталь
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Спартак – Торпедо
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|20.02
|19:30
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Куньлунь РС – Сочи
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