Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:52

Мичков объяснил шестиматчевую победную серию «Сочи»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Отличная командная игра, очень здорово сыграли в меньшинстве, это сегодня было ключевое. Двигаемся дальше, от игры к игре, готовимся к следующему сильному сопернику, будем играть только на победу.

— У «Сочи» 6-матчевая победная серия. В чем секрет?

— Командный дух, командный характер на высоте. Правильная игра в обороне и свои моменты реализовываем более менее неплохо. Есть, к чему стремиться, чтобы играть еще увереннее.

— На последней минуте вы и под шайбу ложились, прессинговали в чужой зоне, выполняли много черновой работы.

— Если это необходимо для команды, каждый игрок это должен выполнять. Если все игроки будут выполнять подобную работу, выкладываться на максимум, будет победная серия не из 6 матчей, все игры так можно выиграть.

— Вы свои первые шайбы забросили только в прошлом матче. Почему так долго не удавалось открыть личные достижения?

— Хорошо, что команда выиграла, не важно, кто забивает. Все идет во благо команды, это главное.

«Сочи» вышел на 4-е место на «Западе», набрав 14 очков. «Спартак» с 13 очками занимает 5-е место.

Матвей Мичков
КХЛ
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Блогер Даня Милохин хочется дебютировать в ММА
Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов назвал причины поражения в матче с минским «Динамо»

Квартальнов о победе над «Ак Барсом»: «Понравилась наша целостность и игра в меньшинстве»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 10 8 2 17
2 Динамо М 11 8 3 16
3 Локомотив 10 7 3 14
4 Сочи 10 7 3 14
5 Спартак 11 6 5 13
6 Северсталь 9 5 4 11
7 СКА 10 5 5 10
8 Куньлунь РС 11 5 6 10
9 Динамо Мн 10 4 6 9
10 ЦСКА 11 4 7 9
11 Витязь 11 1 10 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 7 4 16
2 Лада 11 6 5 14
3 Ак Барс 10 7 3 14
4 Автомобилист 11 6 5 14
5 Сибирь 10 6 4 13
6 Трактор 11 5 6 12
7 Авангард 9 5 4 11
8 Сал. Юлаев 9 5 4 10
9 Барыс 10 3 7 9
10 Амур 9 3 6 8
11 Адмирал 9 2 7 6
12 Нефтехимик 10 2 8 6
Результаты / календарь
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
26.09 19:00
Витязь – Торпедо
 1 : 4
26.09 19:10
Динамо Мн – Ак Барс
 3 : 2
26.09 19:30
Спартак – Сочи
 2 : 3
26.09 19:30
ЦСКА – Северсталь
 1 : 2
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости