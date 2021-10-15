Гусев после возвращения из НХЛ дебютирует за СКА в матче с «Йокеритом»

Нападающий СКА Никита Гусев сыграет в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Это будет его первая игра после двухлетнего пребывания в НХЛ.

Матч «Йокерит» — СКА состоится сегодня, 15 октября. Начало встречи в 19.30 по московскому времени.

Гусев играл за петербургскую команду с 2015 по 2019 год и занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА: в 272 матчах в красно-синей форме на счету нападающего 318 (104+214) очков.

29-летний хоккеист выступал в НХЛ с 2019 года. С 2019 по 2021 год он выступал за «Нью-Джерси», а по ходу прошлого сезона перешел во «Флориду».