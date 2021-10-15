«Куньлунь» подписал контракт с защитником Осиповым
14:13
«Куньлунь» в Twitter объявил о заключении контракта с защитником Денисом Осиповым. В клубе заявили, что 34-летний россиянин имеет возможность получить гражданство Китая. Осипов подписал контракт на один сезон.
Напомним, что защитник выступал за «Куньлунь» с сентября 2019 года по декабрь 2020 года.
В активе Осипова 391 матч в КХЛ, в которых он набрал 70 (23+47) очков.
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