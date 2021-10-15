«Куньлунь» подписал контракт с защитником Осиповым

«Куньлунь» в Twitter объявил о заключении контракта с защитником Денисом Осиповым. В клубе заявили, что 34-летний россиянин имеет возможность получить гражданство Китая. Осипов подписал контракт на один сезон.

Denis Osipov joins #KRS by signing 1-year, 1-way contract. Moscow, RUS native, Osipov has played 48 games for #RedStarHockey in past two seasons, being eligible to change his sports nationality to Chinese.



Welcome back Ozzy! pic.twitter.com/m3oqXELPjp — Kunlun Red Star (@KRSchina) October 14, 2021

Напомним, что защитник выступал за «Куньлунь» с сентября 2019 года по декабрь 2020 года.

В активе Осипова 391 матч в КХЛ, в которых он набрал 70 (23+47) очков.