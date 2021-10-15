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«Куньлунь» подписал контракт с защитником Осиповым

14:13
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«Куньлунь» в Twitter объявил о заключении контракта с защитником Денисом Осиповым. В клубе заявили, что 34-летний россиянин имеет возможность получить гражданство Китая. Осипов подписал контракт на один сезон.

Напомним, что защитник выступал за «Куньлунь» с сентября 2019 года по декабрь 2020 года.

В активе Осипова 391 матч в КХЛ, в которых он набрал 70 (23+47) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KRSchina/status/1448758219015344133

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