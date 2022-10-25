Нападающий «Сибири» Коротков: «Не знаю сколько матчей не забивал, уже не считал. Просто ждал момента, когда мне повезет»
Нападающий «Сибири» Никита Коротков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3), в котором он оформил дубль.
«Я не знаю сколько матчей не забивал, уже не считал. Просто ждал момента, когда мне чуть-чуть повезет. Удачи немного не хватало. На самом деле, не так уж у меня много матчей было без голов в сравнении со всем известными сериями. Без разницы забить с подставления или от пятой точки — главное, что шайба в воротах.
В себе я особо не копался, лишнего не думал. Уже 26 лет. Это в МХЛ пытался клюшку поменять, по-другому ее замотать. В моем возрасте это уходит.
«Спартак» хорошо сегодня начал, активная команда. Потом, может быть, подсели. Красикова я чуть-чуть подкалывал во время игры, видимо помогло. Он же всю игру молчал. Я сначала не понял, из-за чего «Спартак» взял запрос. Когда узнал, что запрос на блокировку — не переживал. Леха эмоциональный вратарь, но не думаю, что его сэйв на Основине мог перевернуть игру», — приводит слова Короткова сайт КХЛ.
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