Нападающий «Сибири» Коротков: «Не знаю сколько матчей не забивал, уже не считал. Просто ждал момента, когда мне повезет»

Нападающий «Сибири» Никита Коротков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3), в котором он оформил дубль.

«Я не знаю сколько матчей не забивал, уже не считал. Просто ждал момента, когда мне чуть-чуть повезет. Удачи немного не хватало. На самом деле, не так уж у меня много матчей было без голов в сравнении со всем известными сериями. Без разницы забить с подставления или от пятой точки — главное, что шайба в воротах.

В себе я особо не копался, лишнего не думал. Уже 26 лет. Это в МХЛ пытался клюшку поменять, по-другому ее замотать. В моем возрасте это уходит.

«Спартак» хорошо сегодня начал, активная команда. Потом, может быть, подсели. Красикова я чуть-чуть подкалывал во время игры, видимо помогло. Он же всю игру молчал. Я сначала не понял, из-за чего «Спартак» взял запрос. Когда узнал, что запрос на блокировку — не переживал. Леха эмоциональный вратарь, но не думаю, что его сэйв на Основине мог перевернуть игру», — приводит слова Короткова сайт КХЛ.