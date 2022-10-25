Владимир Ткачев и Рид Буше повторили рекорд «Авангарда» по результативности за одну игру

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на своем льду разгромил «Барыс», победив со счетом 6:0.

Нападающие «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше в матче с «Барысом» набрали по 5 (1+4) очка и повторили клубный рекорд результативности за одну игру.

Ранее 5 очков в отдельно взятом матче набирали Антон Курьянов (2+3 с минским «Динамо» в 2008-м) и Николай Лемтюгов (2+3 с рижским «Динамо» в 2016-м).