Хоккеист Белоусов: «В начале карьеры получал 26 тысяч и все мог слить в автоматах»

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов рассказал о своих неигровых проблемах в начале карьеры.

«Я раньше баловался всяким, в автоматы играл. Во второй команде «Тракторе» на старте карьеры я, как сейчас помню, получал 26 100 рублей. И я ходил по этим автоматам, проигрывал деньги. Мог все слить», — приводит слова Белоусова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 33-летний Белоусов сыграл 49 матчей, в которых набрал 20 (8+12) очков.

«Сибирь» занимает 10-е место в Восточной конференции, записав на свой счет 65 очков в 66 играх.