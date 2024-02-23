Защитник «Северстали» Грудинин рассказал о тактике в матчах плей-офф КХЛ со «Спартаком»

Защитник «Северстали» Владимир Грудинин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в плей-офф КХЛ.

«У нас своя система игры, и она не зависит от того, какая она у соперника. Думаю, что игра со «Спартаком» в плане тактики будет такая же, как и раньше, меняться ничего не будет. Что касается игры в плей-офф, то нужно быть выносливым в психологическом и физическом плане, потому что матчи идут часто, каждый момент в игре на вес золота, ты должен быть сконцентрирован. Мне кажется, на первый план выходит подготовка и восстановление вне льда», — цитирует Грудинина ТАСС.

«Спартак» и «Северсталь» сыграют в первом раунде Кубка Гагарина. Первый матч серии пройдет 29 февраля в Москве.