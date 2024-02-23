Посещаемость регулярного чемпионата КХЛ четвертый раз в истории превысила 5 миллионов человек

Пресс-служба КХЛ сообщила, что посещаемость регулярного чемпионата в этом сезоне в четвертый раз в истории превысила 5 миллионов человек. По итогам матчей 22 февраля общая посещаемость составляет 5 015 631 зритель, а средняя — 6608.

В нынешнем сезоне данная отметка была преодолена за рекордное короткое число матчей — 757 (всего матчей — 782).

Ранее более 5 миллионов болельщиков посещали регулярку КХЛ в сезонах 2014/15 — за 781 матч (840), 2015/16 — за 800 (840), 2016/17 — 832 (870).

Общий рекорд посещаемости был установлен в сезоне-2014/15 — 5 395 035 зрителей.