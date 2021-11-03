Нападающий сборной Словакии Томаш Юрчо перешел в «Барыс»

Нападающий Томаш Юрчо заключил контракт с «Барысом». Как сообщается на официальном сайте КХЛ, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

28-летний хоккеист — воспитанник словацкого «Кошице». Юрчо выступал в различных клубах НХЛ: «Детройт», «Чикаго» и «Эдмонтон».

Прошлый сезон словацкий форвард провел в системе «Вегаса». Юрчо сыграл 26 игр в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс», в которых заработал 13 (5+8) очков.

В сентябре этого года Юрчо помог сборной Словакии отобраться на Олимпийские игры в Пекин.

«Барыс» в сезоне-2021/22 занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 25 матчах.