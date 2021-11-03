«Трактор» разгромил «Адмирал»

«Трактор» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:1.

У «Трактора» дубли оформили Никита Тертышный и Теему Пулккинен. Еще по одной шайбе забросили Лукаш Седлак и Кирилл Капустин. В составе «Адмирала» отличился Дмитрий Лугин.

«Трактор» набрал 40 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. У команды «Адмирал» 15 очков и 11-я позиция.

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«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Тертышный — 14 (Абрамов, Седлак), 3:54 — 1:0. Пулккинен — 14 (бол., Бэйлен), 6:48 — 2:0. Пулккинен — 15 (бол., Бэйлен), 33:34 — 3:0. Седлак — 13 (Тертышный, Бэйлен), 39:57 — 4:0. Капустин — 3 (Исаев, Ткачев), 45:55 — 5:0. Лугин — 5 (бол., Мозик, Шулак), 50:27 — 5:1. Тертышный — 15 (бол., Калинин, Основин), 59:35 — 6:1.

Вратари: Гарипов — Синягин.

Штраф: 8 — 26.

Броски: 30 (9+12+9) — 23 (8+4+11).

Судьи: Кочетов, Спирин.

3 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.