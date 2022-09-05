Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 сентября, 22:21

Кадейкин: «Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, а не думаю о личных результатах»

Читать «СЭ» в

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы проиграли. Это главный итог. Если коротко, то поражение вышло из первого периода. Такие команды, как «Витязь», нельзя отпускать в счете, они держат бокс, оборону. Потом догонять тяжело.

— Как оцените старт сезона?

— Получилось не так, как планировали. Хотелось бы побольше очков набрать. Не буду говорить вам, что все отлично.

— Провели 500 матчей. Как относитесь к этой дате?

— Статистический показатель, не более. Старею, что сказать. Помимо пятисотого матча есть множество причин подготовиться к игре. Мне ребята сказали про круглую цифру, особого значения не придал.

— Задумываетесь над тысячным матчем?

— Об этом конкретно не думал.

— Позавчера нашумели слова Хо-Сэнга. Что думаете о его критическом интервью?

— Я не видел, что он сказал. Мне тяжело комментировать, не видел полную цитату. Это вопрос о нашем понимании нормальности. Каждый человек имеет право на свое мнение, неправильно его осуждать за это.

— Довольны ли вы лично своим стартом?

— Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, не думаю о личных результатах. Беру два поражения на старте на себя. Надо больше смотреть на общую картину, а не на свои голы. Думать, как внести вклад, чтобы команда начала выигрывать.

— Согласны, что команда провела лучший матч в плане прессинга?

— У нас молодая команда, практически полностью поменялась. Нам нужно брать как раз активностью, давлением, — сказал Кадейкин.

Александр Кадейкин
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард СКА находится в реанимации после силового приема

Сергей Федоров оценил игру молодых игроков ЦСКА на старте сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 2 2 0 4
2 Витязь 2 2 0 4
3 Спартак 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 ЦСКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 2 2 0 4
7 Локомотив 2 1 1 2
8 Северсталь 2 1 1 2
9 Куньлунь 2 1 1 2
10 Торпедо 1 0 1 0
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Ак Барс 2 1 1 2
3 Адмирал 2 1 1 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сибирь 2 1 1 2
6 Металлург 2 1 1 2
7 Сал. Юлаев 2 0 2 1
8 Барыс 2 0 2 1
9 Нефтехимик 2 0 2 1
10 Авангард 2 0 2 0
11 Трактор 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 17:00
Металлург – Северсталь
 - : -
6.09 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
6.09 19:30
Куньлунь – Сибирь
 - : -
6.09 19:30
Торпедо – Амур
 - : -
6.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости