Кадейкин: «Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, а не думаю о личных результатах»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Мы проиграли. Это главный итог. Если коротко, то поражение вышло из первого периода. Такие команды, как «Витязь», нельзя отпускать в счете, они держат бокс, оборону. Потом догонять тяжело.
— Как оцените старт сезона?
— Получилось не так, как планировали. Хотелось бы побольше очков набрать. Не буду говорить вам, что все отлично.
— Провели 500 матчей. Как относитесь к этой дате?
— Статистический показатель, не более. Старею, что сказать. Помимо пятисотого матча есть множество причин подготовиться к игре. Мне ребята сказали про круглую цифру, особого значения не придал.
— Задумываетесь над тысячным матчем?
— Об этом конкретно не думал.
— Позавчера нашумели слова Хо-Сэнга. Что думаете о его критическом интервью?
— Я не видел, что он сказал. Мне тяжело комментировать, не видел полную цитату. Это вопрос о нашем понимании нормальности. Каждый человек имеет право на свое мнение, неправильно его осуждать за это.
— Довольны ли вы лично своим стартом?
— Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, не думаю о личных результатах. Беру два поражения на старте на себя. Надо больше смотреть на общую картину, а не на свои голы. Думать, как внести вклад, чтобы команда начала выигрывать.
— Согласны, что команда провела лучший матч в плане прессинга?
— У нас молодая команда, практически полностью поменялась. Нам нужно брать как раз активностью, давлением, — сказал Кадейкин.
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|1
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|0
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|0
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|В
|П
|О
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|2
|0
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|1
|1
|2
|3
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|1
|1
|2
|4
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|1
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|2
|7
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|2
|1
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|0
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|2
|0
|2
|1
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|0
|2
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|0
|2
|0
|6.09
|17:00
|
Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
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Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
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|
Куньлунь – Сибирь
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|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
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|
Спартак – Адмирал
|- : -