Форвард СКА находится в реанимации после силового приема

Как стало известно «СЭ», форвард «СКА-Невы» Кирилл Танков получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Динамо» из Санкт-Петербурга.

На данный момент 20-летний хоккеист находится в реанимации.