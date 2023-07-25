Нападающий Остин Вон подписал контракт с «Куньлунем»

Нападающий Остин Вон подписал соглашение с «Куньлунь Ред Стар».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 22-летним хоккеистом рассчитан на 3 года.

Остин Вон является братом Тайлера Вона, который с 2019 года играет за «Куньлунь».

Последние 4 сезона, с перерывом на год, Остин Вон выступал в NCAA за Гарвард. В 2022 он с командой выиграл дивизион ECAC, а в 2023 проиграл в финале Квиннипэку, который потом в финале четырех NCAA победил.

Остин в 2018 году на драфте НХЛ был выбран «Виннипегом» под 215 номером.