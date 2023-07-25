«Торонто» отдаст Ахтямова в аренду «Ак Барсу»

Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов будет арендован «Ак Барсом», сообщает CapFriendly.

По сведениям источника, 21-летний россиянин вернется казанский клуб в ближайшие дни.

2 июля «Мэйпл Ливз» подписали с Ахтямовым двухсторонний контракт на три года. Голкипер был выбран «Торонто» в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 106-м номером.

В минувшем сезоне Ахтямов провел 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых 6 раз сыграл на ноль при 94,3 процента отраженных бросков. Также на его счету два сухих матча в шести играх плей-офф.