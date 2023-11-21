Эрик О'Делл — о победе над «Ак Барсом»: «Сегодня была особенная игра для болельщиков»
Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл в интервью «СЭ» высказался о победе над «Ак Барсом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в день 77-летия клуба. О'Делл оформил дубль.
— Отличная игра. Мы играли в том же духе, как и на выезде, сегодня мы просто воспользовались нашими моментами и довели матч до победы.
— Сегодня «Динамо» отмечало 77-летие. Подарили болельщикам праздник.
— Сто процентов сегодня была особенная игра для болельщиков. Мы должны были выиграть. Мы проиграли несколько предыдущих матчей, хотя играли хорошо. Сегодня была отличная игра, как я уже сказал. Уверен, болельщикам понравилось.
— В моменте со вторым голом вы бросали уже лежа на льду. Как это было?
— Мои партнеры — Раш и Кудри отлично сыграли в этом моменте, мне оставалось только бросить. Не выключился и удачно попал в итоге.
— Какая установка была перед 3 периодом? Мы видели много раз в этом сезоне, что «Динамо», ведя в счете, играет в откат, пытаясь удержать преимущество.
— Не совсем согласен, мы пытались атаковать, но в первой части периода соперник сильно наседал. Все-таки «Ак Барс» тоже очень хорошая команда, одна из топовых. В первой половине они сильнее шли вперед, но мы хорошо сыграли в защите. В общем если говорить, то мы сыграли хорошо, забили свои голы. Это самое главное.
— Какой момент матча можно назвать ключевым?
— Здесь скорее в совокупности все-таки. Играть в свою игру, бросать как можно больше по воротам и не удаляться. У них хорошее большинство. Когда забили четвертый гол, уже почувствовали, что можем выиграть. Тяжело отыгрывать три шайбы, но никогда не знаешь, как сложится. Очень рад, что в итоге победили.
— Следующая игра против «Торпедо», уже третья в этом сезоне. Для «Динамо» эта команда уже стала принципиальным соперником?
— Да, конечно, после плей-офф прошлогоднего чувствуется напряжение между командами. С ними получаются классные игры: быстрые и энергичные. Следующая не будет исключением, я уверен.
«Динамо» (47 очков) прервало серию из трех поражений и занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|9
|Сибирь
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|21.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|2 : 1
|21.11
|17:00
|
Трактор – Авангард
|1 : 2 ОТ
|21.11
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|2 : 1
|21.11
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|4 : 1
|21.11
|19:30
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|3 : 2