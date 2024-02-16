Данила Юров: «Капризов был бы рад видеть меня в «Миннесоте», но не уговаривал»

Нападающий «Магнитки» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал об общении с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым.

— Не общались с Капризовым по поводу переезда в «Миннесоту»?

— Только летом. По ходу сезона — нет.

— Звал тебя к себе?

— Нет, ничего не советовал, сказал только, что можно развиваться в обеих лигах. Конечно, он был бы рад видеть меня там, но не уговаривал.

— Как тебе в целом «Миннесота»? Со стороны кажется, что не хватает креативных игроков.

— В команде много травмированных игроков, а когда ребят поднимают из АХЛ, им нужно время для адаптации. Капризов пропускал какое-то время, тогда и большинство проседало. Сейчас вернулся он, остальные лидеры — и «Миннесота» вернулась в борьбу за плей-офф.