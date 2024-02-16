Нападающий «Магнитки» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Андреем Разиным.

— Что стало ключевым в твоем прогрессе?

— Андрей Владимирович Разин при первой беседе сказал: «Просто настрой голову. Обещать ничего не буду, но если будешь доказывать игрой, то получишь время и в большинстве, и в меньшинстве». Я стараюсь это делать.

— Разин — жесткий тренер?

— Нет. Он хорошо чувствует импульс команды. Где надо подбодрить, где — расслабить.