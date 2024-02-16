Данила Юров: «Нужно добавить в следующем сезоне и потом уже думать, ехать в НХЛ или нет»

Нападающий «Магнитки» Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

— Недавно появилась новость, что ты продлеваешь контракт с «Магниткой». Что было ключевым в решении?

— Наверное, то, что сыграл здесь только один полный сезон. Впереди все самое главное и интересное. Нужно добавить в следующем сезоне и потом уже думать, ехать или нет.

— Как тебе дался переход от парня, который сидел в запасе, к роли лидера команды?

— Поначалу было тяжело переносить такую нагрузку на льду. Полтора месяца привыкал, показывал не лучшую игру. Но когда адаптировался, начал себя чувствовать увереннее.