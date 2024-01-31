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31 января, 22:42

Защитник «Локомотива» Гернат: «Нужно больше концентрации в завершении атаки»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Мартин Гернат в интервью «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра с нашей стороны все 60 минут. Мы играли друг за друга, боролись, были единым целым. Обе команды сегодня играли хорошо. Мы знали, насколько силен «Спартак» и позаботились о том, чтобы не дать им показать этой силы.

— Обе шайбы сегодня были заброшены выходом «1 на 1». Почему не удалось забить с игры?

— Моментов, чтобы забросить было предостаточно. Что касается моего гола — удачно выскочил из штрафного бокса, увидел шайбу и побежал к воротам соперника. Этот гол и определил исход встречи, мы очень рады, что удалось победить. Нужно больше концентрации, когда это касается завершения атаки. Каждую игру создаем много, но забивать не удается. Это достаточно серьезная проблема, когда такое происходит.

— После поражения 0:3 от СКА вы особенно обращали внимание на это?

— Мы разговаривали об этом в раздевалке. Говорили, что нужно хорошо подготовиться к этому матчу, чтобы прервать ту небольшую серию поражений, что была у нас. Игра в итоге получилась отличной, с командой, у которой такое же количество очков, что и у нас. Хорошо, что выиграли, выполнили все, что нас просили тренеры.

Мартин Гернат
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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