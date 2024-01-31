Григоренко заявил, что ЦСКА заслужил победу в матче с «Торпедо»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу армейцев в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2). По итогам матча армейцы вышли в плей-офф.

«Все игроки старались. Я думаю, что по самоотдаче мы заслужили победу. Торпедовцы сыграли организованно, системно. Без Федорова уже 4 матча сыграли, непривычно, но у нас квалифицированный тренерский штаб. Все требования мы знаем. Скорейшего выздоровления Сергею Викторовичу», — приводит слова форварда пресс-служба ЦСКА.

29-летний Григоренко провел в этом сезоне 49 игр и набрал 40 (16+24) очков.

ЦСКА (65 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) идет пятым на «Западе».