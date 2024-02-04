Нападающий «Локомотива» Тесанов — о победе над «Динамо»: «Захотели и сделали»

Нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Выдался достаточно хороший и одновременно тяжелый матч, все звенья сыграли как надо. Начали выполнять свою работу, которая была установлена перед матчем, и поэтому игра пошла на нашу сторону. Захотели и сделали.

— Что команде не хватало в первом периоде, чтобы показать ту игру, которую зрители увидели в остальных двух отрезках?

— Я считаю, что это просто стечение обстоятельств. «Динамо» в первом периоде побеждало нас в желании, именно поэтому так сложилась игра.

«Локомотив», набрав 82 очка после 59 матчей, занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (80) — на 3-й строчке.

Анна Бирюкова